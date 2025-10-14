ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Рютте связал возможное нападение Китая на Тайвань с агрессией РФ против НАТО

Вторник 14 октября 2025 13:03
UA EN RU
Рютте связал возможное нападение Китая на Тайвань с агрессией РФ против НАТО Фото: Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Если бы Китай намеревался напасть на Тайвань, то в это время, вероятно, Россия пыталась бы атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от азиатского театра боевых действий.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне.

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - заявил Рютте.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас российские войска растянуты, и задействованы в разных местах.

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - подчеркнул Генсек НАТО.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Конфликт между Тайванем и Китаем связан с китайской гражданской войной, после которой в 1949 году правительство Китайской Республики отступило на Тайвань, а на материковой части Китая установила власть Коммунистическая партия.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и не признает его независимости, угрожая применением силы в случае провозглашения официальной независимости.

Тайвань, в свою очередь, фактически действует как независимое государство с собственным правительством, армией и международными связями, хотя большинство стран мира официально не признают его суверенитет.

Напряженность усиливается из-за военных учений Китая вблизи Тайваня и роста активности в Южно-Китайском и Восточнокитайском морях.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Китай Тайвань Марк Рютте
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит