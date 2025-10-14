Рютте связал возможное нападение Китая на Тайвань с агрессией РФ против НАТО

Если бы Китай намеревался напасть на Тайвань, то в это время, вероятно, Россия пыталась бы атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от азиатского театра боевых действий.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне.

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - заявил Рютте.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас российские войска растянуты, и задействованы в разных местах.

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - подчеркнул Генсек НАТО.