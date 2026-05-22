Рютте анонсував участь Зеленського у саміті НАТО в Туреччині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті лідерів Альянсу в Анкарі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Марк Рютте заявив під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Хельсінгборгу.

За словами генсека НАТО, офіційне запрошення українському президенту вже направлено.

“Я вже запросив його. Він буде там, як і в Гаазі”, - заявив Рютте.

Водночас він не уточнив деталей майбутньої участі української делегації у заході.

У НАТО оцінили ситуацію на фронті

Під час виступу Марк Рютте також прокоментував ситуацію на фронті та дії українських сил у війні проти Росії. За його словами, останні дані свідчать про позитивні зміни для України.

Також генсек НАТО заявив, що українські сили поступово повертають території та стабілізують ситуацію на полі бою. Та наголосив, що це не відбувається масштабно, однак події розвиваються у напрямку, який не є вигідним для Кремля.