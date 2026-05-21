Вступ України до НАТО має стати "логічним кроком", - Генштаб Чехії

Вступ України до НАТО має стати наступним "логічним кроком", і для цього найближчим часом необхідно сформувати політичний консенсус.

Про це заявив начальник Генерального штабу Чеської армії генерал Карел Рехка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Чеський військовий наголосив на важливості євроатлантичної інтеграції Києва. За його словами, сьогодні українська держава продемонструвала свою значущість для загальної системи безпеки.

"Україна - не просто споживач послуг безпеки, вона також і постачальник послуг безпеки", - зазначив начальник Генштабу Чехії.

Водночас Рехка визнав, що процес ухвалення фінального рішення не буде простим через політичні нюанси.

"Я не кажу, що це легко. Зрештою, йдеться про політичний консенсус, але саме в цьому напрямку ми маємо рухатися", - заявив він.

Politico зазначає, що Україна давно прагне вступити до НАТО, але зустрічає опір з боку Німеччини та США, навіть за адміністрації експрезидента США Джо Байдена.

Це питання практично повністю зникло з порядку денного з того часу, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що питання членства України в альянсі навряд чи буде вирішене в короткостроковій перспективі. За його словами, причина полягає у відсутності політичної згоди серед союзників.