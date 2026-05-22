Рютте анонсировал участие Зеленского в саммите НАТО в Турции

19:30 22.05.2026 Пт
2 мин
Генсек НАТО оценил ситуацию на фронте и сделал заявление по Украине
Юлия Голованова
Рютте анонсировал участие Зеленского в саммите НАТО в Турции Фото: Рютте пригласил Зеленского на саммит лидеров Альянса (GettyImages)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров Альянса в Анкаре.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Марк Рютте заявил во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Хельсингборге.

По словам генсека НАТО, официальное приглашение украинскому президенту уже направлено.

"Я уже пригласил его. Он будет там, как и в Гааге", - заявил Рютте.

В то же время он не уточнил деталей будущего участия украинской делегации в мероприятии.

В НАТО оценили ситуацию на фронте

Во время выступления Марк Рютте также прокомментировал ситуацию на фронте и действия украинских сил в войне против России. По его словам, последние данные свидетельствуют о положительных изменениях для Украины.

Также генсек НАТО заявил, что украинские силы постепенно возвращают территории и стабилизируют ситуацию на поле боя. И подчеркнул, что это не происходит масштабно, однако события развиваются в направлении, которое не является выгодным для Кремля.

Ожидается, что саммит лидеров НАТО в Анкаре станет одним из ключевых мероприятий по безопасности года и будет определять дальнейшую архитектуру безопасности для Альянса и Европы.

Напомним, ранее в НАТО заявляли, что вступление Украины в Альянс должно стать следующим логическим шагом, однако для этого необходимо достичь политического консенсуса среди союзников.

НАТО Украина Анкара Марк Рютте Переговоры в Турции
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
