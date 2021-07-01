Рынок земли, COVID-сертификаты, пенсии и тарифы: что изменится с 1 июля

Сегодня, 1 июля, в Украине начинает полноценную работу рынок земли . Также поднимутся некоторые пенсионные выплаты и тарифы на газ.

РБК-Украина собрало новости о том, что изменится с сегодняшнего дня.

Моратория на продажу земли больше нет

С 1 апреля в Украине начинает работать рынок земли. Это означает, что больше нет моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года. С января 2024 покупать землю смогут компании, но не более чем 10 000 га.

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Бета-тест "ковидных" сертификатов

С сегодняшнего дня в Украине начинается бета-тестирование электронных COVID-сертификатов, которые в дальнейшем будут использоваться для зарубежных поездок. Украинский сертификат должен полностью отвечать европейским требованиям и будет доступен для генерирования через портал или приложение "Дія".

При этом в Министерстве здравоохранения отмечают, что COVID-сертификаты вводятся, в первую очередь, для внутреннего использования на случай нового локдауна.

Повышение прожиточного минимума, пенсий и социальных выплат

С 1 июля повышается прожиточный минимум с 2 189 до 2 294 гривны. Второе повышение запланировано на 1 декабря - до 2 393 гривен.

Вслед за этим показателем вырастет и минимальная пенсия (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц) - с 1 769 до 1 854 гривен.

Одновременно увеличатся некоторые надбавки к пенсиям - за каждый дополнительный год стажа теперь будут доплачивать по 18,54 гривен (сейчас - по 17,69 гривен). Доплаты за уход за людьми с инвалидностью вырастут до 1 390,5 - 2 781 гривен в зависимости от группы. А тем, кто вышел на пенсию в 2019-2021 годах, и их пенсия не попала под индексацию, начнут выплачивать дополнительно по 100 гривен.

Максимальный размер пособия по безработице вырастет до 9 516 гривен, гарантированный минимальный размер алиментов до 1 006,5 (для детей до 6 лет) и до 1 255 гривен (для детей от 6 до 18 лет). Также вырастет помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям так далее.

Налоговая начнет проверки бизнеса для борьбы с нелегальной занятостью

Государственная служба труда вместе с Налоговой с 1 июля начинает проверки бизнеса на предмет наличия незадекларированных работников. В поле зрения попадут те работодатели, которые имеют самый высокий риск использования такого труда. Нарушителям грозят штрафы в размере 60 000 гривен.

"Фантомы" на дорогах против нарушителей скоростного режима

На украинских дорогах начнут появляться авто полиции без опознавательных знаков. На них будет установлена система контроля скорости. На данный момент известно, что планируют вывести на дороги всего четыре Skoda Kodiaq, но количество "фантомов" хотят увеличить.

Тарифы на газ и электроэнергию

Поставщики газа повысили тарифы на июль, и украинцы в этом месяце будут платить за каждый кубометр от 7,99 до 13,30 гривен. При этом те, кто обслуживается на годовых предложениях, соответственно, останутся на прежних тарифах.

Ожидалось, что с июля может подняться и тариф на электроэнергию, но как минимум до августа он останется на уровне 1,68 гривны за кВт*ч. Правительство обещает до 1 августа внедрить новую модель ПСО на рынке.