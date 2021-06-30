Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине . По его словам, нет ни одной успешной страны, где действовал бы такой мораторий.

По его словам, украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться.

"Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего дня его не будет и в Украине", - заявил он.