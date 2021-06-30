Не для поездок. В Минздраве назвали основу цель введения COVID-сертификатов

У обновленного приложения "Дія" в течение месяца сертификат появится для почти для 600 тысяч украинцев, которые уже получили две дозы прививки.

"Все вакцины, которые есть в Украине, являются безопасными и я рекомендую их максимально использовать. Все что сейчас делается - это не для того, чтобы кто-то на море уехал. Хотя это так же важно и мы также хотим пойти как-то в отпуск. Мы это делаем не для поездок, а и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, в частности, если мы осенью пойдем на локдаун, (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать наперед), тогда возможно мы позволим работать поэтому бизнесу, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал", - сказал заместитель министра.

По его словам, сертификат можно будет получить у семейного врача, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на центры вакцинации и мобильные бригады. Выдаваться он будет на двух языках - украинском и английском. Там будет содержаться вся необходимая информация. "Это и документ вообще с 2005 года работает, сейчас изменили форму во COVID и его можно использовать", - заявил Кучер.

Отдельно он отметил, что первые сотни тысяч провакцинированных украинцев в тестовом режиме смогут получить информацию в приложении "Дія", который можно использовать для пересечения границы с ЕС. Для этого главным условием является то, чтобы люди самостоятельно проконтролировали или внесли информацию об их прививках в базу. Но гарантировать пересечение границы не могут, ведь все будут решать пограничники на местах. Сейчас возникают сложности и с тем, что страны ЕС еще сами не согласовали все детали, поэтому продолжаются тяжелые переговоры на уровне нескольких министерств, в том числе и о том, указывать ли какой именно вакциной был привит человек.

Предварительно этот сертификат будет действовать год.