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На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости в движении

Новина українською →
Киев, Вторник 01 июня 2021 14:59
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости в движении Фото: замминистра внутренних дел Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На дорогах Украины появятся радары, которые в движении будут фиксировать скорость автомобилей. Первые такие автомобили-фантомы появятся уже до 1 июля.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает сайт МВД.

По его словам, МВД и Министерство инфраструктуры начали закупку оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

"Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Большая палата Конституционного суда Украины рассматривает автоматическую фиксацию нарушений на дороге и штрафы на основании нее на предмет соответствия Конституции.

Также сообщалось, что система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала штрафовать водителей "евроблях".

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