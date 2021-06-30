Открытие рынка земли: какие документы нужны для продажи

С 1 июля в Украине начнет работать рынок земли. Стало известно, какие документы будут нужны для ее продажи и оформления.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на своей странице в Facebook .

"Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", - заверил министр агрополитики.

Для продажи земельного участка у владельца должен быть его кадастровый номер, зарегистрированное право собственности и выписка из Госреестра прав собственности (в бумажном или электронном виде).

Наличие кадастрового номера на земельный участок можно проверить на публичной кадастровой карте Украины. Если номер отсутствует - за изготовлением технической документации по установлению или восстановлению границ участка можно обратиться к разработчику документации по землеустройству. Также регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество можно оформить в сельских, поселковых и городских советах, у нотариусов и в центрах предоставления административных услуг.

Чтобы зарегистрировать право собственности владелец участка должен предоставить выписку из Государственного земельного кадастра, копию и оригинал паспорта и идентификационного кода, квитанцию про административный сбор или документ, который подтверждает освобождение от него, а также документ о праве собственности на участок (договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство, государственный акт права собственности). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.