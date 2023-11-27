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Рятують постраждалих. Бійців Нацгвардії залучили до ліквідації негоди в Одесі та області

Фото: бійців Нацгвардії залучили до ліквідації негоди в Одесі та області (t.me/ngu_war_for_peace)
Автор: Наталія Гурковська

Бійців Нацгвардії залучили до ліквідації наслідків шторму та негоди в Одесі і області. Зокрема, вони рятують постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"Для надання допомоги ДСНС з ліквідації наслідків стихійного лиха на дорогах міста Одеса і Одеської області задіяно 29 військовослужбовців військових частин підпорядкування Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ", - йдеться в повідомленні.

 

Бійців Нацгвардії залучили до ліквідації негоди в Одесі та області (t.me/ngu_war_for_peace)

Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки та евакуації громадян нацгвардійці використовують військову техніку.

"Станом на зараз бійцями НГУ евакуйовано 225 людей та 23 од. техніки", - додали в НГУ, зазначивши, що станом на 06.00 в Одеській області на ділянках трас загального користування державного значення обмеження на рух знято.

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. В Одеському районі припинили опалення через негоду, а в Одесі почалися перебої з водою. Водночас на півдні області вчора розгулявся справжній ураган. Наразі наслідки негоди продовжують ліквідовувати. Зокрема, рятувальникам доводиться залучати БТРи. Детальніше про те, що наразі відбувається в Одесі і області - в матеріалі РБК-Україна.

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