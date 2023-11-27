Рятують постраждалих. Бійців Нацгвардії залучили до ліквідації негоди в Одесі та області

Бійців Нацгвардії залучили до ліквідації наслідків шторму та негоди в Одесі і області. Зокрема, вони рятують постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
"Для надання допомоги ДСНС з ліквідації наслідків стихійного лиха на дорогах міста Одеса і Одеської області задіяно 29 військовослужбовців військових частин підпорядкування Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ", - йдеться в повідомленні.
Бійців Нацгвардії залучили до ліквідації негоди в Одесі та області (t.me/ngu_war_for_peace)
Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки та евакуації громадян нацгвардійці використовують військову техніку.
"Станом на зараз бійцями НГУ евакуйовано 225 людей та 23 од. техніки", - додали в НГУ, зазначивши, що станом на 06.00 в Одеській області на ділянках трас загального користування державного значення обмеження на рух знято.
26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. В Одеському районі припинили опалення через негоду, а в Одесі почалися перебої з водою. Водночас на півдні області вчора розгулявся справжній ураган. Наразі наслідки негоди продовжують ліквідовувати. Зокрема, рятувальникам доводиться залучати БТРи. Детальніше про те, що наразі відбувається в Одесі і області - в матеріалі РБК-Україна.
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