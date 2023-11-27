В Одесі через негоду впала труба котельні заввишки 100 метрів

В Одесі через негоду 26 листопада впала труба однієї з котелень. Ситуація на дорогах області ускладнена.

"На жаль, внаслідок сильного вітру на одній з наших районних котелень великої потужності сталася аварія - впала труба заввишки більше 100 метрів", - написав мер міста Геннадій Труханов та розмістив відео.

За його словами, зібрали штаб на місці та всіх фахівців. "Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", - додав він.

Ліквідація наслідків

Станом на ранок 27 листопада в Одесі зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту. По більшості маршруті електротранспорт в зв'язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП "Одесміськелектротранс", повідомив Труханов.

Як повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих. Загиблих та госпіталізованих немає. Безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків. Всі служби працюють у посиленому режимі, додав він.

Негода в Україні

В неділю, 26 листопада південь України накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. В Укренерго повідомили, що через те, що негода продовжує вирувати, знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях.

В Одесі у зв’язку із складними погодними умовами тимчасово призупинили й роботу районних котелень.