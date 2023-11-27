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Спасают пострадавших. Бойцов Нацгвардии привлекли к ликвидации непогоды в Одессе и области

Фото: бойцов Нацгвардии привлекли к ликвидации непогоды в Одессе и области (t.me/ngu_war_for_peace)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцов Нацгвардии привлекли к ликвидации последствий шторма и непогоды в Одессе и области. В частности, они спасают пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Для оказания помощи ГСЧС по ликвидации последствий стихийного бедствия на дорогах города Одесса и Одесской области задействовано 29 военнослужащих воинских частей подчинения Южного оперативно-территориального объединения НГУ", - говорится в сообщении.

 

Бойцов Нацгвардии привлекли к ликвидации непогоды в Одессе и области (t.me/ngu_war_for_peace)

Для расчистки снежных заносов, буксировки застрявшей техники и эвакуации граждан нацгвардейцы используют военную технику.

"По состоянию на данный момент бойцами НГУ эвакуировано 225 человек и 23 ед. техники", - добавили в НГУ, отметив, что по состоянию на 06.00 в Одесской области на участках трасс общего пользования государственного значения ограничение на движение снято.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. В Одесском районе прекратили отопление из-за непогоды, в Одессе начались перебои с водой. В то же время, на юге области вчера разгулялся настоящий ураган. Последствия непогоды продолжают ликвидировать. В частности, спасателям приходится привлекать БТРы. Детальнее о том, что сейчас происходит в Одессе и области - в материале РБК-Украина.

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