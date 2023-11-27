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В Одеській області для ліквідації наслідків негоди залучили БТРи

Одеська область, Понеділок 27 листопада 2023 01:40
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В Одеській області для ліквідації наслідків негоди залучили БТРи Фото: для ліквідації наслідків негоди в Одеській області залучили БТРи (facebook DSNSODE)
Автор: Максим Шушко

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальникам доводиться залучати БТРи.

Про це заявив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Зазначається, що всі служби в Одеській області продовжують працювати у посиленому режимі сьогодні вночі, 27 листопада, оскільки тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальники залучають спецтехніку.

"На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. На півдні області призупинилися опади, це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки складно в Одеському районі, але всі працюють", - йдеться у повідомленні.

Жителів Одеської області та гостей регіону закликали зайвий раз не виходити з дому та не сідати за кермо.

Негода в Україні

В неділю, 26 листопада південь України накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. В Укренерго повідомили, що через те, що негода продовжує вирувати, знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях.

В Одесі у зв’язку із складними погодними умовами тимчасово призупинили й роботу районних котелень.

До серйозного погіршення погоди готуються й у Києві та області. У регіоні вже перевели школи на дистанційне навчання.

Також через сильний снігопад Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною.

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