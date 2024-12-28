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Рятувальники показали наслідки дронової атаки РФ на Миколаїв цієї ночі

Миколаїв, Субота 28 грудня 2024 07:49
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Рятувальники показали наслідки дронової атаки РФ на Миколаїв цієї ночі Фото: вогнеборці ліквідували пожежі в Миколаєві через дроновий удар РФ (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві цієї ночі, 28 грудня, внаслідок російського удару із застосуванням безпілотників було зафіксовано два випадки займання, й пожежі вже були ліквідовані вогнеборцями. В результаті дронової атаки постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Надзвичайники уточнили, що пожежі сталися вночі в Інгульському районі Миколаєва.

Вогнеборці загасили займання площею 5 кв. м на даху п'ятиповерхового житлового будинку. Крім того, було ліквідоване горіння очерету площею 1000 "квадратів".

"Інформація щодо постраждалих не надходила", - передали в ДСНС.

Надзвичайники також поінформували, що в житловому будинку було частково зруйновано дах, також вибиті вікна.

"До ліквідації наслідків обстрілу залучалось 23 вогнеборців, 8 одиниць техніки. Допомогу громадянам надавав Загін швидкого реагування Червоного Хреста України", йдеться в заяві ДСНС.

Крім того, рятувальники показали фото наслідків російської дронової атаки на Миколаїв цієї ночі.

Удар "Шахедів" по Миколаєву

Нагадаємо з вечора 27 грудня фіксувався запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. Ударні БПЛА противника заходили з південного напрямку.

Вже вночі, 28 грудня, в Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки.

Пізніше представники місцевої влади розповіли, що у Миколаєві в результатні нічної ворожої повітряної атаки палав дах житлового будинку.

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Миколаїв ДСНС Пожежа Атака дронів
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