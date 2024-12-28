Атака "Шахедів": у Миколаєві було чути вибухи

В районі міста Миколаїв у ніч проти 28 грудня було чути вибухи. У бік обласного центру фіксувався рух ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Повітряних силах інформували про загрозу для Миколаївської області через дрони-камікадзе противника ще з вечора напередодні, 27 грудня.

Ближче до опівночі військові розповіли, що ворожі ударні безпілотники рухаються у бік регіону з півдня, та закликали мешканців Очакова Миколаївської області прямувати до укриттів.

Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію руху ворожого дрона-камікадзе у напрямку Миколаєва з півдня.

Між тим миколаївські Telegram-канали писали про роботу ППО в Миколаївській області, та про перші збиття ворожих повітряних цілей.

Крім того, ближче до пів на першу ночі місцеві ЗМІ повідомили, що у Миколаєві було чути звуки вибухів.

Оновлено: повторні вибухи

Близько 01:25 у Миколаєві було чути повторні звуки вибухів.

Перед тим у Повітряних силах заявили, що група безпілотників противника фіксується південніше Миколаєва, і що дрони-камікадзе рухаються у напрямку міста. Військові знову закликали мешканців Миколаєва перебувати в укриттях.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 27 грудня росармія запустила в бік України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни з південного напрямку.

Нагадаємо також, минулої ночі війська РФ запустили по Україні понад 20 БПЛА. Тоді ППО ЗСУ збила 13 дронів, а ще 11 безпілотників ворога були локаційно втрачені.