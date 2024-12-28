У Миколаєві через атаку "Шахедів" сталася пожежа в багатоповерхівці: наслідки ударів

У Миколаєві в результатні нічної ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників сталася пожежа у багатоповерхівці. Палає дах будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма .

Чиновник озвучив попередні дані щодо наслідків дронової атаки по Миколаєву вночі 28 грудня.

"Внаслідок обстрілу "Шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється",, - розповів він у своєму Telegram-каналі.

Глава ОВА додав, що екстрені служби виїхали на місце події.

Мер Миколаєві Олександр Сєнкевич поширив дане повідомлення керівника обласної адміністрації щодо пожежі в результаті російської атаки міста.

Міський голова додав, що повітряна тривога в області досі триває.

Оновлено: пожежу ліквідували

О 02:27 керівник ОВА Кім розповів, що у Миколаєві ліквідували пожежу після російської дронової атаки.

"На даний момент без постраждалих", - додав чиновник.

Оновлено: уточнено наслідки

Пізніше мер Сєнкевич розповів, що у Миколаєві через "Шахедну" атаку було пошкоджено частину покрівлі будинку, вибито вікна.

За його словами, суттєвих пошкоджень - немає, комунальні служби вже працюють на місці. Буде також обстежена й прилегла територія.

Нічний удар дронів по Миколаєву

Раніше повідомлялося, що з вечора напередодні фіксувався запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. Ударні БПЛА противника заходили з південного напрямку.

Вже близько пів на першу ночі, 28 грудня, в районі міста Миколаїв було чути вибухи. Перед тим був помічений рух ворожих ударних безпілотників у бік обласного центру.

Додамо, близько 01:25 у Миколаєві було чути повторні звуки вибухів.