У Миколаєві через атаку "Шахедів" сталася пожежа в багатоповерхівці: наслідки ударів
У Миколаєві в результатні нічної ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників сталася пожежа у багатоповерхівці. Палає дах будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Чиновник озвучив попередні дані щодо наслідків дронової атаки по Миколаєву вночі 28 грудня.
"Внаслідок обстрілу "Шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється",, - розповів він у своєму Telegram-каналі.
Глава ОВА додав, що екстрені служби виїхали на місце події.
Мер Миколаєві Олександр Сєнкевич поширив дане повідомлення керівника обласної адміністрації щодо пожежі в результаті російської атаки міста.
Міський голова додав, що повітряна тривога в області досі триває.
Оновлено: пожежу ліквідували
О 02:27 керівник ОВА Кім розповів, що у Миколаєві ліквідували пожежу після російської дронової атаки.
"На даний момент без постраждалих", - додав чиновник.
Оновлено: уточнено наслідки
Пізніше мер Сєнкевич розповів, що у Миколаєві через "Шахедну" атаку було пошкоджено частину покрівлі будинку, вибито вікна.
За його словами, суттєвих пошкоджень - немає, комунальні служби вже працюють на місці. Буде також обстежена й прилегла територія.
Нічний удар дронів по Миколаєву
Раніше повідомлялося, що з вечора напередодні фіксувався запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. Ударні БПЛА противника заходили з південного напрямку.
Вже близько пів на першу ночі, 28 грудня, в районі міста Миколаїв було чути вибухи. Перед тим був помічений рух ворожих ударних безпілотників у бік обласного центру.
Додамо, близько 01:25 у Миколаєві було чути повторні звуки вибухів.
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