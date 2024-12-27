Окупанти запустили безпілотники по Україні з півдня: де загроза атак

Російські загарбники пізно ввечері, 27 грудня, запустили у бік України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. Ворожі дрони фіксувалися на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України.

Військові о 23:43 розповіли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників для Миколаївської області.

Крім того, у Повітряних силах поінформували про фіксацію руху дронів-камікадзе противника з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморське/Південне (Одеська область).

"Одеська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА". - йдеться в оголошенні військових о 23:51.

Пізніше у Повітряних силах заявили, що ворожі ударні безпілотники прямують у бік Миколаївської області з півдня. Мешканців Очакова закликали прямувати до укриттів.

"Ворожі ударні БпЛА на півдні Миколаївщини прямують на північ", - передали військові о 00:12 (28 грудня).

Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські загарбники дуже активно застосовують ударні безпілотники, зокрема "Шахеди" іранського виробництва (росармія маркує їх як "Гєрань") під час повітряних ударів по території України.

Так, наприклад, минулої ночі ворог запустив десятки БПЛА для чергової атаки. Силами і засобами ППО ЗСУ було збито 13 дронів, а ще 11 БПЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Додамо, 27 грудня CNN писало, що Росія розширює виробництво "Шахедів" та дронів-приманок в Алабузі.