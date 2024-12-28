Спасатели показали последствия дроновой атаки РФ на Николаев этой ночью
В Николаеве этой ночью, 28 декабря, в результате российского удара с применением беспилотников было зафиксировано два случая возгорания, и пожары уже были ликвидированы огнеборцами. В результате дроновой атаки пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Чрезвычайники уточнили, что пожары произошли ночью в Ингульском районе Николаева.
Пожарные потушили возгорание площадью 5 кв. м на крыше пятиэтажного жилого дома. Кроме того, было ликвидировано горение камыша площадью 1000 "квадратов".
"Информация о пострадавших не поступала", - передали в ГСЧС.
Чрезвычайники также проинформировали, что в жилом доме была частично разрушена крыша, также выбиты окна.
"К ликвидации последствий обстрела привлекалось 23 пожарных, 8 единиц техники. Помощь гражданам оказывал Отряд быстрого реагирования Красного Креста Украины", говорится в заявлении ГСЧС.
Кроме того, спасатели показали фото последствий российской дроновой атаки на Николаев этой ночью.
Обновлено: пожары в Николаеве из-за падения обломков сбитых "Шахедов"
Утром руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в своем Telegram, что этой ночью около 01:20 оккупанты атаковали Николаев ударными беспилотниками типа "Shahed 131/136".
"В результате боевой работы и падения обломков возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома и сухой травы на территории промышленного предприятия. Оба пожара были оперативно ликвидированы пожарными", - рассказал чиновник.
Удар "Шахедов" по Николаеву
Напомним, с вечера 27 декабря фиксировался запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. Ударные БПЛА противника заходили с южного направления.
Уже ночью, 28 декабря, в Николаеве прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки.
Позже представители местной власти рассказали, что в Николаеве в результате ночной вражеской воздушной атаки горела крыша жилого дома.
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