Спасатели показали последствия дроновой атаки РФ на Николаев этой ночью

В Николаеве этой ночью, 28 декабря, в результате российского удара с применением беспилотников было зафиксировано два случая возгорания, и пожары уже были ликвидированы огнеборцами. В результате дроновой атаки пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Чрезвычайники уточнили, что пожары произошли ночью в Ингульском районе Николаева.

Пожарные потушили возгорание площадью 5 кв. м на крыше пятиэтажного жилого дома. Кроме того, было ликвидировано горение камыша площадью 1000 "квадратов".

"Информация о пострадавших не поступала", - передали в ГСЧС.

Чрезвычайники также проинформировали, что в жилом доме была частично разрушена крыша, также выбиты окна.

"К ликвидации последствий обстрела привлекалось 23 пожарных, 8 единиц техники. Помощь гражданам оказывал Отряд быстрого реагирования Красного Креста Украины", говорится в заявлении ГСЧС.

Кроме того, спасатели показали фото последствий российской дроновой атаки на Николаев этой ночью.

Обновлено: пожары в Николаеве из-за падения обломков сбитых "Шахедов"

Утром руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в своем Telegram, что этой ночью около 01:20 оккупанты атаковали Николаев ударными беспилотниками типа "Shahed 131/136".

"В результате боевой работы и падения обломков возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома и сухой травы на территории промышленного предприятия. Оба пожара были оперативно ликвидированы пожарными", - рассказал чиновник.

Удар "Шахедов" по Николаеву

Напомним, с вечера 27 декабря фиксировался запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. Ударные БПЛА противника заходили с южного направления.

Уже ночью, 28 декабря, в Николаеве прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки.

Позже представители местной власти рассказали, что в Николаеве в результате ночной вражеской воздушной атаки горела крыша жилого дома.