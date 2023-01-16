Кількість жертв від обстрілу в Дніпрі зросла, - Резніченко
В Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу 14 січня. Наразі рятувальники дістали 35 тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Він заявив, що рятувальна операція триває вже 40 годин, і вночі рятувальники дістали з-під завалів ще кілька тіл.
"На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - заявив Резніченко.
Він додав, що поранено 75 людей, 14 з яких - діти. 39 людей вдалось врятувати, а доля ще 35 мешканців будинку поки залишається невідомою.
Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масованого удару по Україні атакували багатоповерхівку в Дніпрі.
Операція з пошуку вцілілих унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі триває. Під завалами ще можуть перебувати десятки осіб.
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