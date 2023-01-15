У Дніпрі з-під завалів врятували жінку (фото, відео)
В неділю, 15 січня, близько 11.30, рятувальники з-під завалів дома в Дніпрі, куди поцілила російська ракета, дістали жінку. Наразі розшукуються 40 людей.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"За інформацією поліції розшукується 40 осіб", - додав він.
Наразі вже:
- загинула 21 особа, з них 1 дитина;
- травмована 71 особа, з них 13 дітей;
- врятовані 39 осіб, з них 6 дітей.
Нагадаємо, 14 січня російські окупанти під час масового обстрілу території України поцілили в житловий будинок у Дніпрі, і кількість поранених за перші години перевалила за півсотні людей.
Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.
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