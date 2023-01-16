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Спасатели показали, как сейчас выглядит дом в Днепре после ракетного удара

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Днепр, Понедельник 16 января 2023 10:13
Спасатели показали, как сейчас выглядит дом в Днепре после ракетного удара Фото: дом в Днепре после ракетного удара (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские спасатели показали, как сейчас выглядит жилой дом, в который в субботу, 14 января, попала российская ракета, разрушив часть дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно о ракетном ударе по Днепру 14 января

Российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых за первые часы перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

15 января стало известно о 25 погибших. Более 70 человек ранены. Из них более 40 госпитализированы, часть в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди погибших и травмированных есть дети. Также из-под завалов удалось спасти женщину.

16 января в Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. В настоящее время известно уже о 35 погибших. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.

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