Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 25
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по будинку у Дніпрі 15 січня зросла до 25 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Серед загиблих внаслідок російського обстрілу одна дитина.
Понад 70 людей поранено. З них понад 40 госпіталізовано, частина у тяжкому й вкрай тяжкому стані. Серед загиблих та травмованих також є діти.
"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їх командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво", - заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.
За попередніми даними, окупанти застосували ракету Х22. Зазначається, що цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин.
На місці події досі триває пошуково-рятувальна операція. Паралельно відбуваються активні слідчі дії - працюють експерти-криміналісти, прокурори, слідчі поліції і СБУ.
Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.
Сьогодні з-під завалів дістали жінку. Наразі розшукуються 40 людей.
Внаслідок обстрілу було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.