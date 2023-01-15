Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 25

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по будинку у Дніпрі 15 січня зросла до 25 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Серед загиблих внаслідок російського обстрілу одна дитина.

Понад 70 людей поранено. З них понад 40 госпіталізовано, частина у тяжкому й вкрай тяжкому стані. Серед загиблих та травмованих також є діти.

"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їх командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво", - заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.

За попередніми даними, окупанти застосували ракету Х22. Зазначається, що цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин.

На місці події досі триває пошуково-рятувальна операція. Паралельно відбуваються активні слідчі дії - працюють експерти-криміналісти, прокурори, слідчі поліції і СБУ.