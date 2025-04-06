Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва: що відомо (фото, відео)

Після ракетного обстрілу Києва 6 квітня рятувальники ліквідували пожежі та руйнування в Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах міста. Надзвичайники показали кадри наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російського ракетного обстрілу у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах столиці.

Оперативні дані по наслідках у Києві

У Дарницькому районі сталася пожежа у нежитловій будівлі за одною адресою, а за іншою - було руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

В Оболонському районі сталася пожежа у меблевому цеху з розповсюдженням полум'я на ще одну складську будівлю - за одною адресою, а за іншою - було часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Солом'янському районі було загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу вже було ліквідовано.

У Києві - троє постраждалих

"Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало 3 людини, двоє з яких госпіталізовані", - передали в ДСНС.

Зазначимо, перед тим мер столиці Віталій Кличко інформував у своєму Telegram, що постраждалі - у Дарницькому районі.

"До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - додали у Службі.

Обстріл Києва 6 квітня

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 6 квітня атакували Київ, застосовуючи ракети різних типів. Так, росармія вночі запустила для ударів по столиці України крилаті ракети, й у Києві було чути вибухи, тривала робота ППО.

А вже вранці російські загарбники вдарили по столиці України балістикою. Тоді у Києві пролунали кілька потужних вибухів, також велась робота протиповітряної оборони.

Пізніше столична влада розповіла, що на тлі російської ракетної атаки у Києві є постраждали три людини, фіксувалися пожежі у кількох районах.

Також стало відомо, що у Києві в Оболонському районі сталася пожежа та руйнування будівлі внаслідок російської ракетної атаки.