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У Києві через російську атаку частково зруйновано офісний центр

Київ, Неділя 06 квітня 2025 07:25
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У Києві через російську атаку частково зруйновано офісний центр Фото: наслідки ракетної атаки РФ на Київ 6 квітня (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сталася пожежа та руйнування будівлі внаслідок російської ракетної атаки на столицю сьогодні вранці. Це відбулося в Оболонському районі міста.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера столиці Віталія Кличка.

"В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі", - розповів міський голова у своєму Telegram.

Також він додав, що на місці триває робота екстрених служб та рятувальників.

Що ще відомо про наслідки у Києві

Столична влада інформувала про пожежі через російську ракетну атаку в Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах міста.

Також мер розповів, що у Дарницькому районі є постраждалі - це три людини.

Обстріл Києва 6 квітня

Як повідомлялося раніше, цієї ночі російські окупанти неодноразово атакували Київ, застосовуючи ракети різних типів. Крім того, ворог також бив дронами-камікадзе.

Так, наприклад, вночі росармія запустила для ударів по Києву крилаті ракети, й у столиці було чути вибухи, тривала робота ППО. А вже вранці російські загарбники вдарили по столиці України балістикою. Тоді у Києві пролунали кілька потужних вибухів, також велась робота протиповітряної оборони.

Пізніше столична влада розповіла, що на тлі російської ракетної атаки у Києві є постраждали три людини, фіксувалися пожежі у кількох районах.

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Київ Пожежа Ракетна атака
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