UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рятувальна операція продовжується. Яка ситуація в Покровському районі після обстрілів

Фото: Рятувальна операція продовжується. Яка ситуація в Покровському районі після обстрілів (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

На місці російських ударів по Покровському району Донецької області продовжується рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як розповіла медичний директор зі стаціонарної роботи Покровської лікарні інтенсивного лікування Вікторія Переяслова, вчора, 6 січня, до лікарні було доставлено сім постраждалих людей. Усім надали медичну допомогу. Зокрема: 

  • двох постраждалих відправили до Дніпра; 
  • троє пацієнтів вирішили лікуватись амбулаторно; 
  • двоє були госпіталізовані до хірургічного відділення.

"На місці удару триває рятувальна операція - до неї залучено понад 30 людей і 9 одиниць техніки. Працюють органи влади, поліція і рятувальники", - розповів Філашкін. 

Обстріл Покровська і району

В ніч проти 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Як розповідав Філашкін, ворог атакував ракетами С-300. Станом на вечір того ж дня було відомо про загибель 11 людей, серед яких 5 дітей.

Станом на 8 ранку, ДСНС розповіли, що: 

  • у Покровську врятували одну людину й вилучили тіло жінки. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей;
  • у селі Рівне вилучили тіло дитини. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, серед яких двоє дітей.

Детальніше про російську атаку по населених пунктах Донецької області, та що відомо про обстріл Покровська та району - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДонецька областьРосійська Федерація