Рятувальна операція продовжується. Яка ситуація в Покровському районі після обстрілів

Як розповіла медичний директор зі стаціонарної роботи Покровської лікарні інтенсивного лікування Вікторія Переяслова, вчора, 6 січня, до лікарні було доставлено сім постраждалих людей. Усім надали медичну допомогу. Зокрема:

двох постраждалих відправили до Дніпра;

троє пацієнтів вирішили лікуватись амбулаторно;

двоє були госпіталізовані до хірургічного відділення.

"На місці удару триває рятувальна операція - до неї залучено понад 30 людей і 9 одиниць техніки. Працюють органи влади, поліція і рятувальники", - розповів Філашкін.

Обстріл Покровська і району

В ніч проти 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Як розповідав Філашкін, ворог атакував ракетами С-300. Станом на вечір того ж дня було відомо про загибель 11 людей, серед яких 5 дітей.

Станом на 8 ранку, ДСНС розповіли, що:

у Покровську врятували одну людину й вилучили тіло жінки. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей;

у селі Рівне вилучили тіло дитини. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, серед яких двоє дітей.

Детальніше про російську атаку по населених пунктах Донецької області, та що відомо про обстріл Покровська та району - читайте в матеріалі РБК-Україна.