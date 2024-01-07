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Обстріл Покровського району: рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини

Неділя 07 січня 2024 10:57
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Обстріл Покровського району: рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини Фото: Обстріл Покровського району: рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 6 січня, російські терористи обстріляли Покровський район Донецької області. Під час ліквідації наслідків рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України в Донецькій області.

Як розповіли рятувальники, станом на 8 ранку:

  • у Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків було деблоковано 1 людину, вилучено тіло жінки. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей;
  • у селі Рівне Покровського району вилучили тіло загиблої дитини. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, серед яких двоє дітей.

Фото: Обстріл Покровського району: рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини (facebook.com/DSNSDon)

"Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціям від Головного управління залучено 30 чоловік особового складу та 5 од. техніки", - пише ДСНС.

Обстріл Покровська і району

В ніч проти 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, ворог атакував ракетами С-300. Станом на вечір того ж дня було відомо про загибель 11 людей, серед яких 5 дітей.

Детальніше про російську атаку по населених пунктах Донецької області, та що відомо про обстріл Покровська та району - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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