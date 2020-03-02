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Ryanair сократит часть рейсов в Италию из-за коронавируса

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 21:25
Ryanair сократит часть рейсов в Италию из-за коронавируса
Иллюстративное фото (facebook.com/ryanair)

Cо вторника 17 марта по среду 8 апреля будет сокращение до 25%

Крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостера Ryanair сократит часть рейсов в Италию из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Сообщается, что за последнюю неделю компания заметила значительное падение заказов в конце марта-начале апреля, а также значительный рост числа незаявленных пассажиров на рейсах, особенно из Италии.

"В настоящее время мы сосредоточены на минимизации любого риска для наших работников и пассажиров", - отметил гендиректор Майкл О'Лири.

А именно Ryanair сообщила пассажирам о сокращении своей программы коротких рейсов в основном в Италию до 25% со вторника 17 марта по среду 8 апреля.

Напомним, в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По словам главы службы гражданской обороны Анджело Борелли, по состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус. Это на 258 больше, чем вчера, уточнил чиновник.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня еще 8 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия и Португалия. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

Ранее сообщалось, что в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - в материковом Китае.

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