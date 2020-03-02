ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ryanair скоротить частину рейсів в Італію через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 21:25
Ryanair скоротить частину рейсів в Італію через коронавірус
Ілюстративне фото (facebook.com/ryanair)

З вівторка 17 березня по середу 8 квітня буде скорочення до 25%

Найбільша в Європі авіакомпанія-лоукостера Ryanair скоротить частину рейсів в Італію через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Повідомляється, що за останній тиждень компанія помітила значне падіння замовлень в кінці березня-початку квітня, а також значне зростання числа незаявлених пасажирів на рейсах, особливо з Італії.

"В даний час ми зосереджені на мінімізації будь-якого ризику для наших працівників і пасажирів", - зазначив гендиректор Майкл О'Лірі.

А саме Ryanair повідомила пасажирам про скорочення своєї програми коротких рейсів в основному в Італії до 25% з вівторка 17 березня по середу 8 квітня.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу COVID-19 померло 52 людини. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бореллі, станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус. Це на 258 більше, ніж вчора, - уточнив чиновник.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні ще 8 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія і Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Раніше повідомлялося, що в світі вже більше 3000 чоловік померли від коронавірусної інфекції, більшість смертей - у материковому Китаї.

В Італії різко зросла кількість загиблих від коронавірусу Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще у двох країнах
Новини України лоукострейсыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся