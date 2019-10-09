Ряд британских министров могут уйти в отставку из-за ситуации вокруг Brexit

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Речь идет о пяти британских министров

Пять членов кабинета министров Великобритании могут покинуть посты из-за растущей угрозы выхода страны из Евросоюза без сделки об условиях Brexit. Об этом сообщает The Times со ссылкой на членов британского кабмина.

Сообщается, что речь идет о министре по делам Северной Ирландии Джулиане Смите, министре цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган, министре юстиции Роберте Бакленде, министре здравоохранения и социальных дел Мэтте Хэнкоке и генеральном прокуроре Англии Уэльса Джеффри Коксе.

Как отмечает собеседник издания, вопрос об их отставке возник после встречи кабмина, на которой министры заявили премьер-министру Борису Джонсону о существовании серьезного риска подрыва Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, а также выразили свои опасения относительно главного советника Джонсона Доминика Каммингса.

Другой член британского кабмина сообщил изданию о том, что "очень большое число законодателей покинет партию тори в случае, если Джонсон примет за основу своей стратегии на всеобщих выборах вариант выхода Британии из ЕС без сделки". Консерваторы утверждали, что им будет "очень сложно" оставаться в составе правительства, которое настроено на Brexit без заключения сделки об условиях выхода страны из ЕС.

Напомним, глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил об отсутствии прогресса в переговорах по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

Такое заявление сделал Сассоли после встречи с Джонсоном. По словам главы Европарламента, Джонсон дал неопределенные ответы относительно сохранения открытой границы между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

РБК-Украина сообщало, что председатель Европейского совета Дональд Туск выступил с критикой в адрес Джонсона, после информации о невозможности заключения сделки по выходу Британии из состава Европейского союза.

По словам Туска, вопрос выхода Великобритании из ЕС ставит на карту будущее и безопасность Европы и Великобритании.