Ряд британських міністрів можуть піти у відставку через ситуацію навколо Brexit

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Мова йде про п'ять британських міністрів

П'ять членів кабінету міністрів Великої Британії можуть залишити пости через зростаючу загрозу виходу країни з Євросоюзу без угоди про умови Brexit. Про це повідомляє The Times з посиланням на членів британського кабміну.

Повідомляється, що мова йде про міністра у справах Північної Ірландії Джуліана Сміта, міністра цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Ніки Морган, міністра юстиції Роберта Бакленде, міністра охорони здоров'я та соціальних справ Метта Хенкока і генерального прокурора Англії Уельса Джеффрі Коксі.

Як зазначає співрозмовник видання, питання про їх відставку винило після зустрічі кабміну, на якій міністри заявили прем'єр-міністру Борису Джонсону про існування серйозного ризику підриву Белфастскої угоди 1998 року, яка поклала кінець багаторічному конфлікту в Північній Ірландії, а також висловили свої побоювання щодо головного радника Джонсона Домініка Каммінгса.

Інший член британського кабміну повідомив виданню про те, що "дуже велика кількість законодавців покине партію торі у разі, якщо Джонсон прийме за основу своєї стратегії на загальних виборах варіант виходу Британії з ЄС без угоди". Консерватори стверджували, що їм буде "дуже складно" залишатися у складі уряду, яке налаштоване на Brexit без укладення угоди про умови виходу країни з ЄС.

Нагадаємо, глава Європейського парламенту Давид Сассоли заявив про відсутність прогресу у переговорах щодо угоди про вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу.

Таку заяву зробив Сассоли після зустрічі з Джонсоном. За словами голови Європарламенту, Джонсон дав невизначені відповіді щодо збереження відкритого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

РБК-Україна повідомляло, що голова Європейської ради Дональд Туск виступив з критикою на адресу Джонсона, після інформації про неможливості укладення угоди щодо виходу Британії з складу Європейського союзу.

За словами Туска, питання виходу Великобританії з ЄС ставить на карту майбутнє і безпеку Європи і Великої Британії.