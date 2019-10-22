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Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области

Новости » Политика    22.10.2019 - 14:01
Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Он проработал во Львовской прокуратуре более трех лет

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности первого заместителя прокурора Львовской области Александра Русецкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отметим, что Русецкий проработал во Львовской прокуратуре более трех лет.

"Приказом Генерального прокурора от 22 октября 2019 года №448к уволен с должности первого заместителя прокурора Львовской области и органов прокуратуры Русецкий Александр Владимирович", - говорится в сообщении.

Русецкий до назначения на должность в июле 2016 года работал на различных руководящих должностях в прокуратуре Киевской области.

Напомним, 15 октября Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области. Им стала 33-летнняя Ирина Диденко. В органах прокуратуры она работает с апреля 2008 года.

Ранее сообщалось, что Рябошапка уволил 20 прокуроров из-за отказа проходить переаттестацию. По его словам, они сомневались, что смогут пройти проверку на добропорядочность. Также генпрокурор рассказал, что 96% сотрудников ведомства уже подали заявки на переаттестацию.

Также РБК-Украина писало, что в Генпрокуратуре создали департамент по преступлениям в ходе военного конфликта. Деятельность департамента будет сосредоточена на надзоре по расследованию преступлений на оккупированных территориях.

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