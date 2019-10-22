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Рябошапка звільнив заступника прокурора Львівської області

Новини » Політика    22.10.2019 - 14:01
Рябошапка звільнив заступника прокурора Львівської області
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Він пропрацював у Львівській прокуратурі більше трьох років

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади першого заступника прокурора Львівської області Олександра Русецького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Генпрокуратури.

Зазначимо, що Русецький пропрацював у Львівській прокуратурі більше трьох років.

"Наказом Генерального прокурора від 22 жовтня 2019 року №448до звільнено з посади першого заступника прокурора Львівської області та органів прокуратури Русецького Олександра Володимировича", - йдеться в повідомленні.

Русецький до призначення на посаду в липні 2016 року працював на різних керівних посадах у прокуратурі Київської області.

Нагадаємо, 15 жовтня Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області. Ним стала 33-річна Ірина Діденко. В органах прокуратури вона працює з квітня 2008 року.

Раніше повідомлялося, що Рябошапка звільнив 20 прокурорів через відмовц проходити переатестацію. За його словами, вони сумнівалися, що зможуть пройти перевірку на доброчесність. Також генпрокурор розповів, що 96% співробітників відомства вже подали заявки на переатестацію.

Також РБК-Україна писало, що в Генпрокуратурі створили департамент по злочинам у ході військового конфлікту. Діяльність департаменту буде зосереджена на нагляді з розслідування злочинів на окупованих територіях.

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