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В ГПУ создали департамент по преступлениям в ходе военного конфликта

Новости » Политика    22.10.2019 - 13:14
В ГПУ создали департамент по преступлениям в ходе военного конфликта
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка подписал приказ о создании соответствующего департамента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал отдельный департамент ГПУ по надзору в уголовных делах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент будет входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена на надзоре по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГПУ создали департамент по делам Майдана. Вместе с тем в структуре Генпрокуратуры упразднили Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.

Кроме того, генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал результаты в делах о нападениях на активистов.

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