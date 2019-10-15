Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области

Фото: Ирина Диденко (facebook.com/Didenko.Iryna)

Новым прокурором Львовской области стала Ирина Диденко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил прокурором Львовской области Ирину Диденко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГПУ.

Сообщается, что Диденко назначена прокурором Львовской области 15 октября. В органах прокуратуры работает с апреля 2008 года, сначала в прокуратуре Ивано-Франковской области, а впоследствии была переведена на руководящие должности в Генеральную прокуратуру.

Напомним, ранее сообщалось, что Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области Романа Токаря, который работал в областной прокуратуре 19 лет. До этого генпрокурор снял с должностей прокуроров ряда областей.

На прошлой неделе Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем. С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Известен тем, что передал НАБУ документы о выплатах Партией регионов многим бывшим и нынешним чиновникам на общую сумму около 2 млрд долларов. Впоследствии указанные материалы в СМИ были названы как "черная касса" Партии регионов.