В ГПУ создали департамент по делам Майдана

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В состав департамента будут входить три отдела

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) создали Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сообщается, что в состав департамента будут входить три отдела.

"21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

В то же время ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины уволила трех прокуроров, которые занимались делами Майдана. По словам прокурора Управления спецрасследований ГПУ Алексея Донского, под сокращение попали Юрий Безщасный, Андрей Демьяненко и Виталий Тарасюк, который был заместителем руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Донской уточнил, что их уволили после того, как они подали заявление на переаттестацию в старой форме, поскольку не соглашались с новой.

Как сообщало РБК-Украина, до этого генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что несколько производств по делам Майдана скоро будут направлены в суд.