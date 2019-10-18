Рябошапка уволил 20 прокуроров из-за отказа проходить переаттестацию

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Заявки на переаттестацию подали 96% сотрудников Генеральной прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал более 20 приказов об увольнении из органов прокуратуры после отказов прокуроров проходить переаттестацию. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, заявки на переаттестацию уже подали 96% сотрудников прокуратуры.

"По состоянию на утро 16 октября подали заявления 96 % прокуроров. Я разговаривал с несколькими руководителями структурных подразделений, почему некоторые работники не подали заявления. Они сомневаются, что пройдут проверку на добропорядочность. По результатам только вчерашнего дня я подписал чуть более 20 приказов об увольнении из органов прокуратуры", - сообщил Рябошапка.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее Рябошапка сообщил, что с начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам.

Также генпрокурор прокомментировал информацию о временном задержании Кононенко. По словам Рябошапки, Генеральная прокуратура не имеет никакого отношения к этому.

Также РБК-Украина сообщало, что ГПУ расследует вывод средств из шести украинских банков. Делами разграбленных банков будет заниматься специально созданный департамент Генпрокуратуры.