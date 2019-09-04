Рябошапка уволил прокуроров 4 областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, по приказам генпрокурора, которые были подписаны 3 сентября, с должностей были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Напомним, ранее генрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора. Также Матиос был исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны.

РБК-Украина писало, что на своем первом заседании Верховная рада 9-го созыва приняла решение уволить Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины. Тогда же парламент принял решение назначить новым генпрокурором Руслана Рябошапку.

Добавим, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №1032, в котором предлагается провести реформирование Генеральной прокуратуры Украины. В частности, глава государства предлагает реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, а также ликвидировать военную прокуратуру.