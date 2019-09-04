Рябошапка звільнив прокурорів 4 областей

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як повідомляється, за наказами генпрокурора, які були підписані 3 вересня, з посад були звільненні прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Нагадаємо, раніше генрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора. Також Матіос був виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури і направлений в розпорядження Міністерства оборони.

Також РБК-Україна писало, що на своєму першому засіданні Верховна рада 9-го скликання ухвалила рішення звільнити Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Тоді ж парламент ухвалив рішення призначити новим генпрокурором Руслана Рябошапку.

Додамо, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №1032, в якому пропонується провести реформування Генеральної прокуратури України. Зокрема, глава держави пропонує реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, а також ліквідувати військову прокуратуру.