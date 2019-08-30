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Раде предлагают реформировать Генпрокуратуру

Новости » Политика    30.08.2019 - 17:15
Раде предлагают реформировать Генпрокуратуру
Фото: здание ГПУ (РБК-Украина)

Генеральную прокуратуру предлагают реформировать в Офис генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Об этом говорится в тексте законопроекта №1032, который был обнародован на сайте парламента.

Согласно тексту законопроекта, глава государства предлагает реформировать Генеральную прокуратуру Украины в Офис генерального прокурора. Также предлагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, Зеленский предлагает увеличить уровень заработной труда сотрудников органов прокуратуры и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.

Также в законопроект внесено предложение о приостановлении работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 сентября 2021 года.

Напомним, ранее новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами. По словам Рябошапки, законопроект даст возможность зайти в систему "другим людям, которые не являются прокурорами".

Добавим, что вчера, 29 августа, во время своего первого заседания Верховная рада одобрила кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора Украины. За кандидатуру Рябошапки проголосовали 312 народных депутатов. Кандидатура была внесена президентом Владимиром Зеленским.

В Раду за два дня подали более 120 законодательных инициатив Опубликован указ о назначении Рябошапки генпрокурором
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