Рябошапка уволил Матиоса

Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

Рябошапка подписал приказ об увольнении Главного военного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

В пресс-службе отмечают, что Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

"В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны Украины от 02.09.2019, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в сообщении.

Добавим, Анатолий Матиос 26 июня 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником главного управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генеральной прокуратуры Украины. С 26 августа 2014 года - назначен заместителем генерального прокурора Украины - главным военным прокурором.

Ранее Матиос был начальником УСБУ во Львовской области. В 2008-2009 годах - начальник УСБУ в Одесской области. В 2009-2010 гг. - первый заместитель ГУ "К" СБУ в Киеве.

Напомним, ранее Матиос заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку в связи со сменой власти.

РБК-Украина писало, что на первом заседании Рады 9 созыва депутатами было принято решение уволить Юрия Луценко с поста генерального прокурора. В тот же день было принято решение назначить Руслана Рябошапка новым генпрокурором Украины.