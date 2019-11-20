Рябошапка: ни одно из дел Майдана не будет потеряно

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

ГПУ передала практически все уголовные производства ГБР

С завтрашнего дня Генеральная прокуратура лишается функции досудебного расследования, ни одно из дел Майдана не будет потеряно. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошкапка отметил, что ГПУ передала ГБР практически все уголовные производства, в том числе дела Майдана.

"Ни одно из этих дел не будет потеряно", - заявил он.

Прокурор добавил, что юридически дела переданы, но физически остаются в прокуратуре. Он уточнил, что около 50 следователей будут расследовать дела Майдана.

Отметим, в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.

Также в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.