ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ГБР создано подразделение для расследования дел Майдана

Новости » Политика     18.11.2019 - 15:47
В ГБР создано подразделение для расследования дел Майдана
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Следователи приступят к работе после передачи материалов дела

В Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на своем Telegaram-канале.

Труба отметил, что после завершения Генпрокуратурой всех процессуальных действий и передачи ГБР материалов уголовных производств, следователи приступят к работе.

"В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах", - сообщил он.

Отметим, что из-за того, что Верховная рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование, следствие в делах Майдана остановится с 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

РБК-Украина писало, что недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

ГБР в Краматорске задержало на взятке двоих полицейских ГБР направило в ГПУ проект подозрения Порошенко
Новости Украины МайданГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь