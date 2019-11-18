В ГБР создано подразделение для расследования дел Майдана

Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Следователи приступят к работе после передачи материалов дела

В Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на своем Telegaram-канале.

Труба отметил, что после завершения Генпрокуратурой всех процессуальных действий и передачи ГБР материалов уголовных производств, следователи приступят к работе.

"В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах", - сообщил он.

Отметим, что из-за того, что Верховная рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование, следствие в делах Майдана остановится с 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

РБК-Украина писало, что недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.