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Следствие по делам Майдана остановят с 20 ноября

Новости » Общество     17.11.2019 - 06:11
Следствие по делам Майдана остановят с 20 ноября
Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Рада не провела необходимое голосования в пятницу

Из-за того, что Верховная рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование, следствие в делах Майдана остановится с 20 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Евгении Закревской.

По ее словам, следующая попытка Верховной рады провести голосование по этому вопросу будет 3 декабря.

"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная рада не проголосовала... "не успела". Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас таки "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому - этого нельзя делать. А следствие - останавливается", - написала Закревская.

Как известно, 20 ноября 2019 года органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - к Государственном бюро расследований, частично - к НАБУ

Ранее сообщалось, что в центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР) будет создано отдельное подразделение по делам Майдана. Труба считает, что нужно интегрировать следователей ГПУ, которые работали над делами Майдана в новое подразделение ГБР. Труба обратил внимание на необходимость скорейшего принятия изменений к закону Украины "О Государственном бюро расследований", которые, в том числе, будут касаться увеличения численности работников ГБР.

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