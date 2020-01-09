ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рябошапка изменил группы прокуроров в расследовании преступлений в оборонке

Новости » Политика     09.01.2020 - 13:09
Рябошапка изменил группы прокуроров в расследовании преступлений в оборонке
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка изменил группы прокуроров в начале 2020

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Рябошапка по результатам обработки обращения государственного концерна "Укроборонпром" сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно разворовывания государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях госконцерна.

Напомним, ОПУ расследует более полутысячи уголовных производств в отношении хищений в государственном концерне "Укроборонпром". На данный момент в ОПУ расследуется 545 уголовных производств.

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о хищениях средств государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, нанес государству ущерб в размере 1,68 млн гривен.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью свыше 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.

Офис Рябошапки просит отменить отсрочку выплаты 1,3 млрд грн Укрэксимбанку Зеленский поручил Рябошапке открыть дело из-за авиакатастрофы
Новости Украины Руслан Рябошапкаоборонапреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь