Рябошапка изменил группы прокуроров в расследовании преступлений в оборонке

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка изменил группы прокуроров в начале 2020

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Рябошапка по результатам обработки обращения государственного концерна "Укроборонпром" сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно разворовывания государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях госконцерна.

Напомним, ОПУ расследует более полутысячи уголовных производств в отношении хищений в государственном концерне "Укроборонпром". На данный момент в ОПУ расследуется 545 уголовных производств.

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о хищениях средств государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, нанес государству ущерб в размере 1,68 млн гривен.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью свыше 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.