ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ завершило расследование о хищениях в "Укроборонпроме"

Новости » Общество     28.11.2019 - 11:52
НАБУ завершило расследование о хищениях в "Укроборонпроме"
Иллюстративное фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Экс-директор "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" нанес ущерб государству в 1,68 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование по делу о хищении 1,68 млн гривен государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" (ГП "КБ "АО"), которое входит в состав "Укроборонпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что 26 ноября подозреваемому бывшему руководителю предприятия открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Как установило следствие, в 2015 году руководитель ГП "КБ "АО", злоупотребляя своим служебным положением организовал с нарушением определенной процедуры закупку оборудования по существенно завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен 1,68 млн грн убытков", - сообщили в НАБУ.

Подозреваемый с октября 2019 года скрывался от следствия и был объявлен в розыск. 25 ноября он был задержан. 27 ноября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 153 тыс. грн.

Напомним, экс-директору "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" сообщили о подозрении в октябре 2018 года. Изначально его подозревали в растрате 1,4 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью более 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.

HRW призывает не останавливать расследования в делах Майдана НАБУ назвало причины задержания Альперина
Новости Украины расследованиеУкроборонпромНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь