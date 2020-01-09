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Рябошапка змінив групи прокурорів у розслідуванні злочинів в оборонці

Новини » Політика     09.01.2020 - 13:09
Рябошапка змінив групи прокурорів у розслідуванні злочинів в оборонці
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка змінив групи прокурорів на початку 2020

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка змінив групи прокурорів у розслідуваннях злочинів в оборонному секторі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Рябошапка за результатом опрацювання звернення державного концерну "Укроборонпром" змінив групи прокурорів у ряді кримінальних проваджень щодо розкрадання державних коштів, а також неналежного використання державного майна на підприємствах держконцерну.

Нагадаємо, ОПУ розслідує понад півтисячі кримінальних проваджень щодо розкрадань у Державному концерні "Укроборонпром". На даний момент в ОПУ розслідують 545 кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялось, що НАБУ завершило розслідування у справі про розкрадання коштів державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Керівник підприємства, зловживаючи службовим становищем, завдав державі збитків у розмірі 1,68 млн гривень.

Крім того, НАБУ повідомило колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Букін не задекларував в 2016 році дві квартири вартістю понад 3 млн грн і автомобілі вартістю 10 млн грн.

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