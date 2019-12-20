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Чумак назвал число дел по хищениям в "Укроборонпроме"

Новости » Политика     20.12.2019 - 11:07
Чумак назвал число дел по хищениям в "Укроборонпроме"
Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина)

ГПУ расследует более 500 уголовных производств

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует более полутысячи уголовных производств по хищениям в Государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью РБК-Украина.

По словам главного военного прокурора, на данный момент в ГПУ расследуется 545 уголовных производств. Он добавил, что убытки оцениваются в миллиарды гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГПУ создали межведомственную рабочую группу для более эффективного противодействия преступлениям в сфере обороны. В состав рабочей группы вошли сотрудники центрального аппарата ГБР, НАБУ, Министерства обороны Украины и Государственного концерна "Укроборонпром".

Также РБК-Украина писало, что НАБУ завершило расследование по делу о хищении средств государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, нанес государству ущерб в размере 1,68 млн гривен.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении о внесении недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью свыше 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.

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