Руйнування значні: РФ атакувала енергетику на Одещині, є масштабні знеструмлення

10:42 06.04.2026 Пн
2 хв
Скільки родин на Одещині залишились без світла після удару росіян?
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ атакувала енергетику на Одещині, є масштабні знеструмлення (Getty Images)

Російські війська вночі атакували об'єкт енергетики у Одеській області. В результаті ворожої атаки без світла залишились майже 20 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин", - зазначили у ДТЕК.

Зазначається, що без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

"Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу. Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - додали у ДТЕК.

Обстріл України 6 квітня

Російські війська сьогодні вночі, 6 квітня, обстріляли низку регіонів України. За даними Повітряних сил, противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", 114 ворожих дронів ліквідували сили ППО.

При цьому зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей ворога на 13 локаціях.

Зокрема, ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах Чернігівщини, а також частина Київської області.

Окрім того, в ніч на 6 квітня окупанти здійснили масований обстріл спальних районів Одеси, в результаті удару по багатоповерхівці є загиблі та поранені.

