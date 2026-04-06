Разрушения значительные: РФ атаковала энергетику на Одесчине, есть масштабные обесточивания

Российские войска ночью атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате вражеской атаки без света остались почти 20 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Ночью 6 апреля россияне ударили по энергетическому объекту. Уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей", - отметили в ДТЭК.

Отмечается, что без электроснабжения остаются еще 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы.

"Разрушения значительные, восстановление потребует времени. Работаем на месте: разбираем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - добавили в ДТЭК.

Обстрел Украины 6 апреля

Российские войска сегодня ночью, 6 апреля, обстреляли ряд регионов Украины. По данным Воздушных сил, противник атаковал 141 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", 114 вражеских дронов ликвидировали силы ПВО.

При этом зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых целей врага на 13 локациях.