ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Разрушения значительные: РФ атаковала энергетику на Одесчине, есть масштабные обесточивания

10:42 06.04.2026 Пн
2 мин
Сколько семей в Одесской области остались без света после удара россиян?
aimg Константин Широкун
Российские войска ночью атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате вражеской атаки без света остались почти 20 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Ночью 6 апреля россияне ударили по энергетическому объекту. Уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей", - отметили в ДТЭК.

Отмечается, что без электроснабжения остаются еще 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы.

"Разрушения значительные, восстановление потребует времени. Работаем на месте: разбираем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - добавили в ДТЭК.

Обстрел Украины 6 апреля

Российские войска сегодня ночью, 6 апреля, обстреляли ряд регионов Украины. По данным Воздушных сил, противник атаковал 141 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", 114 вражеских дронов ликвидировали силы ПВО.

При этом зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых целей врага на 13 локациях.

В частности, враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались более 280 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах Черниговщины, а также часть Киевской области.

Кроме того, в ночь на 6 апреля оккупанты осуществили массированный обстрел спальных районов Одессы, в результате удара по многоэтажке есть погибшие и раненые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Вторжение России в Украину Отключения света
