ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Без світла Славутич і не тільки. У двох регіонах масштабні знеструмлення після удару РФ

08:30 06.04.2026 Пн
2 хв
Скільки абонентів залишились без світла через ворожий обстріл?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у двох регіонах масштабні знеструмлення після удару РФ (Getty Images)

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились сотні тисяч абонентів у двох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

"Цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині. Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені", - додав глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він також додав, що Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба. Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.

Ситуація у Славутичі

Зокрема, через ворожий обстріл без світла опинились й користувачі у Славутичі Київської області.

За словами глави Київської ОВА Миколи Калашника, зранку ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла — це близько 21 тисячі людей.

Він також зазначив, що вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. У місті є вода, працюють соціальні заклади – на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

"Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує. Підтримуємо одне одного. І вистоїмо", - додав Калашник.

Нагадаємо, наприкінці березня російські окупанти вдарили дронами по енергетичному об'єкту в Тернопільській області. Внаслідок атаки в деяких жителів регіону зникло світло.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область Чернігівська область Славутич Вторгнення Росії до України
